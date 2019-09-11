السلطات الهندية تفرض حظرًا للتجول فى كشمير يوم عاشوراء

أعلنت السلطات الهندية فرض حظر التجول في بعض أجزاء إقليم جامو وكشمير، مبررة ذلك باحتمال وقوع أحداث عنف على خلفية تنظيم بعض الجماعات الدينية مواكب بمناسبة ذكرى عاشوراء.



وذكرت وكالة "برس ترست" الهندية، أن بعض الجماعات الدينية كانت تخطط لتنظيم مواكب بمناسبة ذكرى عاشوراء.



وأضافت الوكالة، أن السلطات كثفت تدابيرها الأمنية في بعض مناطق إقليم جامو وكشمير، خشية أن تسفر المواكب المحتملة عن "حوادث عنف"، وفرضت حظرًا للتجول في تلك المناطق.



وأشارت الوكالة أن السلطات الهندية نشرت عددًا كبيرًا من عناصر الأمن في منطقة "لال تشوك" التجارية في عاصمة الإقليم سريناجار.



يذكر أن الهند تحظر منذ عام 1990 مواكب عاشوراء، على خلفية الانتفاضة المسلحة التي شهدها إقليم جامو وكشمير في ذلك العام.



ومنذ 37 يومًا، تفرض السلطات الهندية حظرًا للتجول وقيودًا على الاتصالات، ضد سكان الإقليم.