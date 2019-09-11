رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية يتفقد المصنع المعدنى (صور)

تفقد اللواء مهندس مجدى محمدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، المصنع المعدنى التابع للشركة والمقررة افتتاحه خلال الفترة المستقبلية، لتلبية احتياجات الشركة الوطنية والشركات المتعاقد معها، فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على ترشيد النفقات والاستهلاك وزيادة الإيرادات.



وحرص مجدى محمدين على لقاء العاملين بالمصنع المعدنى، حيث قدم لهم تحية وتقدير مسئولى وزارة الطيران المدنى على الجهد المبذول للانتهاء من تشييد المصنع، والذى يعد أحد أهم المشاريع الصناعية التابعة لوزارة الطيران المدنى.



ومن المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية عقب افتتاح المصنع المعدنى بعرض منتجاته بالمؤتمرات الدولية، فى إطار الترويج لتلك المنتجات، حيث من المتوقع زيادة أرباح الشركة عبر تسويق تلك المنتجات.



الجدير بالذكر، أن المصنع المعدني يقوم فى الوقت الحالى بتصنيع 50 عربة من عربات العفش المعدلة من المفتوحة إلى المغلقة، وأيضًا تصنيع 50 من المقاطير، وتبلغ تكلفة بناء المصنع 300 مليون جنيه.

