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رياضة

بشق الأنفس.. "المحاربون" يتجنبون خروجا مذلا أمام الصومال

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:15 ص
جريدة الدستور
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سجلت زيمبابوي هدفين في اللحظات الأخيرة لتفوز على الصومال وتتجنب خروجا مبكرا مثيرا للحرج من تصفيات كأس العالم لكرة القدم مع اكتمال عقد دور المجموعات في التصفيات الأفريقية.

وبفضل هدف بضربة رأس من أدميرال موسكوي في الدقيقة 86 وهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق خاما بيليات، فازت زيمبابوي 3-1 بملعبها على الصومال لتنتصر 3-2 في النتيجة الإجمالية وتتأهل للدور الثاني بالتصفيات.

وانضمت إليها أنجولا وجيبوتي وغينيا بيساو ومالاوي وموزامبيق وناميبيا ورواندا والسودان وتوجو الذين فازوا جميعا بمواجهاتهم لينتقلوا إلى دور المجموعات المكون من 40 فريقا على عشر مجموعات في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى النهائيات.

وتعرضت زيمبابوي لهزيمة مفاجئة 1-صفر على يد الصومال في لقاء الذهاب يوم الخميس الماضي، وهو أول انتصار على الإطلاق في تصفيات كأس العالم للبلد الذي مزقته الصراعات، وأضافت بعد ذلك لتشكيلتها العديد من لاعبيها الذين يلعبون في جنوب أفريقيا عقب انتقادات حادة في وسائل الإعلام.

لكن زيمبابوي كانت على بعد خمس دقائق من خروج مذل في هاراري عندما تسبب خطأ دفاعي فادح في هدف التعادل الذي سجله عمر عبد الله محمد لتصبح النتيجة 1-1 بعد تقدم زيمبابوي في الدقيقة 77 عن طريق مارشال مونيتسي.

وكان هدف الصومال خارج الديار معناه أن ينبغي على زيمبابوي تسجيل هدفين في آخر خمس دقائق وفعلت ذلك بالفعل بضربة رأس البديل موسكوي وتسديدة بيليات القوية لتنتصر في أجواء مثيرة.

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