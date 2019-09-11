الأربعاء 11 سبتمبر 2019 الموافق 12 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

"أبل" تكشف عن آيفون بـ3 كاميرات وخدمة البث التلفزيونى

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:52 ص
جريدة الدستور
طباعة
أعلنت أبل أن خدمتها للبث التلفزيوني ستنطلق في أول نوفمبر بسعر 4.99 دولار في الشهر، وكشفت عن كاميرات جديدة لأحدث طرز هاتفها آيفون، مع بلوغ عملاق التكنولوجيا منعطفًا يركز فيه على الخدمات بقدر تركيزه على الأجهزة والبرمجيات.

وقالت الشركة: "إن تلفزيون أبل سيتاح في أكثر من 100 دولة، وإن مشتري أجهزة آيفون وآيباد وماك سيحصلون عليه مجانًا لمدة عام".

وكشفت أبل أن هاتفها الجديد آيفون 11 سيأتي مزودًا بكاميرتين في الخلف، إحداهما بعدسة ذات زاوية عريضة للغاية إضافة إلى الجيل التالي من الرقائق متناهية الصغر، ايه 13، لكن دون تغييرات كبيرة ظاهرة، وبسعر يبدأ من 699 دولارًا.

وسيزود الهاتف آيفون 11 برو بثلاث كاميرات في الخلف بزاوية عريضة، وعدسة مقربة، وعدسة عريضة للغاية، وسيستطيع الهاتف الجديد التقاط التسجيلات المصورة بالكاميرات الثلاث والكاميرا الأمامية معًا، وبسعر يبدأ من 999 دولارًا، وسيبدأ الهاتف آيفون 11 برو ماكس المزود بشاشة أكبر بسعر 1099 دولارًا، والهواتف الجديدة متاحة لطلبات الشراء من يوم الجمعة على أن يبدأ الشحن في 20 سبتمبر.

وقال المحللون، إن أبل تنتهج "نمطًا متحفظًا" لحين طرح هواتف الجيل الخامس التي ستكون ذات سرعات أعلى لنقل البيانات العام القادم، وبدلًا من ذلك، فإن خدمات مثل المحتوى التلفزيوني لبرامج مشاهير مثل أوبرا وينفري، والتي ستتنافس مع نتفليكس ووالت ديزني، قد تأخذ موقع الصدارة.

تباهي أبل منذ فترة طويلة بميزتها التنافسية على مزاحمين مثل سامسونج إلكترونكس التي تصنع أجهزة الهاتف وجوجل التي تزود معظم أجهزة الهاتف في العالم بأنظمة التشغيل، وتروج أبل لسيطرتها على كل من الأجهزة والبرمجيات، مما يفرز منتجات مصقولة أعلى سعرًا تقتنص معظم أرباح صناعة الهاتف الذكي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

"شيكابالا" يغيب عن مباراة الزمالك وبطل السنغال

منذ حوالي 6 ساعات

تغريم "شيكابالا" 50 ألف جنيه بسبب أحداث نهائي الكأس

منذ حوالي 8 ساعات

كيف حاولت قاتلة زوجها بعد "وصلة هزار" إخفاء معالم جريمتها؟

منذ حوالي 22 ساعة

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

ads

الصور

image description

بالصور.. محمد شعبان ينافس الكاميرات في رسم "البورتريه" بألوان الباستيل

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

image description

الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)

image description

بحضور حكام أجانب.. هواة "البادجى" يتنافسون لاختيار أجمل طائر (صور)

الأكثر قراءة

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

استبدال بطاقات رواتب 5 ملايين موظف بـ«ميزة» مجاناً

مفاجأة.. مكتب شيخ الأزهر مخترق من جماعة الإخوان الإرهابية

تغريم "شيكابالا" 50 ألف جنيه بسبب أحداث نهائي الكأس

أيام زمان

"أوراق الورد".. دراما الزمن الجميل جمعت بين صوت وردة وألحان بليغ حمدي

كيف تحولت صداقة الطفولة بين السنباطي وأم كلثوم لمشوار فني؟

رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة "مراتي مدير عام"

نجمات الزمن الجميل يروجن للتدخين (صور)

الصحة

غدا.. انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لإصلاح تشوهات العظام بالقاهرة

العلماء يكشفون سببًا شائعًا لاضطرابات الدماغ

مخاطر الامتناع عن الخبز أثناء "الدايت"

دراسة: تناول القهوة يوميًا يقلل خطر الإصابة بحصوات المرارة

الرئيس نيوز

أبوالغيط: مصر تواجه صعوبات في ملف "سد النهضة".. وإثيوبيا "تراوغ"

الأمن الوطني: اعتقال 16 إخوانيا من أخطر القيادات الإرهابية في مصر

بالفيديو.. لحظة هروب بنيامين نتنياهو من قصف صاروخي فلسطيني

أنقرة تتفاوض مع الجيش الليبي لإطلاق عنصريّن من "المخابرات التركية"

منوعات

"ناسا" توضح حقيقة البحيرات المنتشرة على سطح قمر كوكب زحل

اكتشاف قارة مفقودة

"الحمام" وجبة غذائية تقي من أمراض عديدة

بشرى سارة لمدمني تناول القهوة يوميًا

كشكول

وفد مؤسسة Clarivate Analytics العالمية يشيد بقطاع الدراسات العليا بجامعة الأزهر

"آداب الفيوم" تستقبل أوراق الطلاب الجدد

"التعليم " توجه مديري المدارس الثانوية بسرعة تسجيل الطلاب الجدد

وزير الشباب يكرم الطالب الأزهري رئيس نموذج محاكاة البرلمان المصري

إسلام سياسي

شباب الإرهابية يبدأون حملة استغاثة لمنع تسليم عناصر من "خلية الكويت"

قيادي إخواني يعترف بعلاقة الجماعة بتركيا وتهريب الأموال والهجرة غير الشرعية - فيديو

عمليات صبراتة: «الدباشي» مطلوب في قضايا إرهاب أبرزها الانتماء لـ «داعش»

تنظيم القاعدة.. كيف كان وكيف أصبح؟ دراسة لمرصد الإفتاء


زيت وسكر

ما هي أعراض فقر الدم الناتج عن نقص الحديد؟

مع اقتراب المدارس.. تعرف على مرض “النكاف”

تسليم 35688 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بأكتوبر الجديدة

الإستيلاء على نصف مليون جنيه من أموال الدعم

مقالات الرأي
منى رجب
العنف المستجد فى العلاقات الأسرية
ولاء الشيخ
نجاحات الكهرباء
القس. رفعت فكرى
نحو مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية
د.مينا بديع عبدالملك
الـ«سيسيا» واحتياجنا إليها
المزيد

الثقافة

فودة وعواض ينسقان لاحتفالات ملتقى الأديان بسانت كاترين

اليوم.. افتتاح معرض "طباعة الخط العربى" بمكتبة الأسكندرية

اليوم.. انطلاق ورشة "أهلا بالمدارس" ببيت السنارى

"الكراسى الموسيقية" بمعهد جوته فى الأسكندرية.. الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك