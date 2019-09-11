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عالم

كوريا الشمالية تختبر راجمة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 05:30 ص
جريدة الدستور
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على اختبار راجمة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات، الثلاثاء.

وذكر مسؤولون كوريون جنوبيون أن كوريا الشمالية أطلقت مجموعة جديدة من الصواريخ القصيرة المدى، وذلك بعد ساعات فقط من إبداء بيونج يانج استعدادها لاستئناف المحادثات المتعثرة بشأن نزع أسلحتها النووية مع الولايات المتحدة.

وأجرت كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية حوارا تاريخيا غير مسبوق بعد قمة أولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في سنغافورة في يونيو 2018.

وانهارت قمة ثانية في هانوي في فبراير دون التوصل لاتفاق، ثم التقى الزعيمان مجددا في يونيو في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، حيث اتفقا على استئناف الحوار، لكنّ هذه المباحثات لم تبدأ بعد.

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