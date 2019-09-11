اليوم.. افتتاح معرض "طباعة الخط العربى" بمكتبة الأسكندرية

يُفتتح في الثالثة من عصر اليوم الأربعاء٬ بمركز المؤتمرات، قاعة المعارض الشرقية بمكتبة الإسكندرية٬ معرض "طباعة الخط العربي"٬ الذي يقام بالتعاون مع المعهد الفرنسي بالأسكندرية، هذا المعرض المخصص لفن الحروف العربية المطبوعة في إطار العام الثقافي الفرنسي المصري.



يتميز المعرض بثرائه الاستثنائي، فهو يغطي عدة قرون من إبداع فن الخط: ملصقات من العالم العربي من الجزائر العاصمة وحتى بيروت في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، بالإضافة إلى تاريخ الحروف العربية المطبوعة منذ القرن السادس عشر وحتى القرن الحادي والعشرين، وأخيرًا مجموعة مختارة من الإبداعات الخطية الخاصة بالفنانين المعاصرين.



والمعرض الذي نظمته المكتبة الجامعية للغات والحضارات (BULAC) أٌقيم أيضًا بالقاهرة في إطار فعاليات معرض الكتاب لعام 2019.



يستكمل المعرض بمجموعة مختارة من الوثائق المأخوذة من المجموعة الاستثنائية الموجودة في مكتبة الكتب النادرة، ومجموعة مركز دراسات الخطوط داخل مكتبة الإسكندرية.