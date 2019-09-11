"نيسان": اختلاسات كارلوس غصن تخطت 300 مليون يورو

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان"، أمس الثلاثاء، عن أولى نتائج التدقيق الداخلي التي قامت به بعد القبض على الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "رينو-نيسان" كارلوس غصن.



وقالت نيسان: "إن حجم اختلاسات غصن تخطت 300 مليون يورو".



ووفقًا للمحققين، فإن إجمالي "الممارسات الخاطئة" التي اقترفها كارلوس غصن ومساعده جريج كيلي بلغت قيمتها حوالي 300 مليون يورو، أو 35 مليار ين ياباني، بحسب ما ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.



وبحسب إدارة نيسان، فإن الغالبية العظمى من المخالفات كانت عبارة عن تعويض مؤجل أراد كارلوس غصن دفعه عندما غادر الشركة، كما سرد التقرير أيضًا ما يسمى بـ"الاستخدامات الشخصية" لأصول الشركة.



وذكر التقرير مثالًا على الاستغلال الشخصي لموارد وممتلكات الشركة، بشراء غصن منازل في بيروت وريو دي جانيرو قيمتها 27 مليون دولار، ونفقات أخرى مثيرة للجدل بلغت حوالي 750 ألف دولار دفعت لشقيقة غصن لـ"عقد استشاري وهمي"، فضلًا عن معلومات أخرى تفيد بسماح غصن لأولاده باستخدام طائرة الشركة الخاصة.



بينما لا يزال الرئيس السابق لشركة رينو نيسان قيد الإقامة الجبرية في اليابان، قال محاموه: "إن كارلوس غصن سيواصل محاربة الاتهامات القوية التي لا أساس لها من الصحة".



وكان كارلوس غصن، رئيس مجلس إدارة رينو ورئيس نيسان، وكذلك رئيس تحالف نيسان ميتسوبيشي رينو، أوقف في نوفمبر الماضي في اليابان، ثم اتهم بقضايا مالية، وقد أفرج عنه بكفالة، ويستعد حاليًا لمحاكمته التي يمكن أن تبدأ الربيع المقبل، كما قال محاموه.



من جانبها، تريد "نيسان" من قائدها السابق سداد جزء كبير من هذه المبالغ.