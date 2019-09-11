اليوم.. انطلاق ورشة "أهلا بالمدارس" ببيت السنارى

ينظم بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ ورشة مجانية للأطفال والصغار بعنوان "أهلا بالمدارس" بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد 2019 2020، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء.



وتركز الورشة على التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالمدرسة مع مراعاة شخصية الطفل وحالة مزاجه العام؛ فهو مقبل على مرحلة جديدة ومشاعر جديدة، وتعليم الطفل كيفية التكيف مع محيطه الجديد، وتشجيعه على تطوير مهاراته، وإشراكه في اتخاذ القرارات المتعلقة بدراسته؛ مثل: مستلزماته المدرسية، وتحديد طرق الاهتمام بصحته عن طريق التأكد من حصوله على النوم الكافي والمريح؛ كي يستيقظ صباحًا بنشاط ويتناول الغذاء الصحي ويُمارس الرياضة يوميًا.



هذا بالإضافة إلى تقديم المساعدة للطفل والأسرة من خلال توزيع الأدوار واكساب الطفل المهارات اللازمة قبل المدرسة وكذلك وضع خطة لترتيب الجدول الزمني للأسرة اثناء الدراسة حتي يتم تحقيق الاهداف المرجوة لجميع أفراد الاسرة.



يقوم على الورشة سلوى نبيه اخصائي استشارات أسرية وتعديل سلوك، ولها خبرة كبيرة في التعامل مع الأطفال من حيث تعديل السلوك وبناء الثقة بالنفس وتقوية الذاكرة والتفاعل الاجتماعي.



تهدف الورشة إلى مساعدة الأسرة المصرية على الاستعداد للعام الدراسي الجديد بشكل علمي ودقيق للتغلب على كافة المعوقات التي تواجهها، وبناء جسر من التواصل بين الأسرة والطفل والمدرسة للقضاء على الخوف والتوتر الذي قد يصاحب بعض الأطفال، فضلًا عن التوعية بضرورة وضع نظام للدراسة بكل ما تحمله كلمة نظام من معاني الدقة والتكرار واحترام الوقت.