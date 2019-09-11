"الكراسى الموسيقية" بمعهد جوته فى الأسكندرية.. الليلة

ينظم معهد جوته الألماني بالإسكندرية٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ عرض للفيلم الروائي الطويل٬ "الكراسي الموسيقية.. رحلة إلى القدس" من إخراج لوتشيا شيارلا.



تبلغ مدة عرض الفيلم 120 دقيقة٬ إنتاج ألماني 2016، ناطق بالألمانية٬ ويعرض مصحوبًا بترجمة للغة العربية.



إنها قصيدة وأغنية تدور حول سيدة تُدعى "أليس" لا تستطيع أن تجد وظيفة وبالتالي فهى مهددة بأن تخسر مكانتها في المجتمع، ولكنها تنجح إلى حد ما فى أن تخدع البيئة المُحيطة بها بأنها لها كيان وظيفى فى العمل الحُر، وبالفعل تستطيع أن تعيش بمساعدة كوبونات البنزين التى تحصل عليها فى مقابل عملها في وظائف غير معتادة في معاهد دراسات التسويق.