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اقتصاد

جاك ما" يودع شركة "على بابا" وقيمتها نصف تريليون دولار

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
جريدة الدستور
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يترك جاك ما، أحد المؤسسين البارزين لمجموعة علي بابا ورئيس مجلس إدارتها، منصبه في الشركة العملاقة التي أسسها في 1999، وهي في أوج ازدهارها وقوتها بإيرادات تقترب من 73 مليار دولار في العام المالي الجاري، وقيمة سوقية تقدر الآن بـ480 مليار دولار.

ويتقاعد جاك ما في عيد ميلاده الرابع الخمسين، من منصبه في الشركة العملاقة ليخصص وقته للأعمال الخيرية مع التركيز على مجال التعليم.

ويعدّ جاك أغنى رجل في الصين، بثروة تقدر قيمتها الصافية بـ38.6 مليار دولار، بحسب قائمة مجلة فوربس السنوية لأثرياء العالم.

وتوقعت شركة علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية الصينية، في مايو الماضي أن تتجاوز إيراداتها السنوية 500 مليار يوان (72.7 مليار دولار أمريكي) في العام المالي الجاري، على الرغم من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وحصلت "علي بابا" الصينية، عملاقة التجارة الإلكترونية، على لقب "العلامة التجارية الأكثر قيمة في الصين" لأول مرة في الترتيب السنوي، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 59% على أساس سنوي لتصل إلى 141 مليار دولار.

وقالت الشركة المدرجة في بورصة نيويورك إن إيراداتها ارتفعت بنسبة 51% على أساس سنوي لتصل إلى 376.8 مليار يوان (54.7 مليار دولار أمريكي) لسنتها المالية المنتهية في مارس الماضي.

وسيخلف جاك في منصبه دانيال زانغ، المدير التنفيذي الحالي للشركة ليبدأ عهد جديد للشركة الصينية التي تعد "عملاق التكنولوجيا" في الصين.

ولدى علي بابا الآن نحو 654 مليون مستهلك نشط سنويا في أسواق البيع بالتجزئة في الصين، بينما بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريا على الهاتف المحمول 721 مليون في مارس من هذا العام.

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