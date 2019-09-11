هزاع بن زايد يبحث مع رئيسة إستونيا سبل تطوير العلاقات الثنائية

بحث الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، 0نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مع كريستي كاليولايد رئيسة جمهورية إستونيا، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك خلال لقاء جمعهما في أبوظبي.



وأكد الشيخ هزاع بن زايد والرئيسة الإستونية أهمية العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين أبوظبي وإستونيا، والارتقاء بها إلى مستويات تجسد الصداقة الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.



واتفق الجانبان على دفع العلاقات قدما على صعيد تبادل التجارب والخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.



من جانبها أشادت الرئيسة الإستونية بما حققته أبوظبي ودولة الإمارات من تطور وتقدم كبيرين في مختلف المجالات ووجهت الشكر لدولة الإمارات على استضافتها للمشاركة في مؤتمر الطاقة العالمي الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري ويعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط.



وأبدت الرئيسية كاليولايد رغبة بلادها في تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، ويدعم مسار التنمية الاقتصادية لدى الطرفين.



حضر اللقاء من جانب الإمارات معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وخليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.



وحضر من الجانب الإستوني أندو ليبيمان، نائب وزير الشؤون الاقتصادية والاتصالات، ويان رينهولد، السفير فوق العادة المفوض لجمهورية إستونيا ولاوري كوسينج، مستشار السياسة الخارجية للرئيسة الإستونية، وتافي ليناماي مستشار الشؤون العامة للرئيسة، ويوري سيلينثال المدير العام لإدارة الاقتصاد الخارجي والتعاون الإنمائي في وزارة الخارجية الإستونية.