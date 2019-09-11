أبوظبى تكشف عن استراتيجية طموحة لتعزيز كفاءة الطاقة

كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي، أمس الثلاثاء، عن استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030، والهادفة لتحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة وضمان استقرار منظومة الطلب على الطاقة واستدامة مصادرها في الإمارة؛ انسجامًا مع رؤية أبوظبي والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة في الإمارات.



وتم الإعلان عن الاستراتيجية خلال مؤتمر صحفي عقدته دائرة الطاقة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وذلك على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية.



وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى معالجة قضايا العرض والطلب من خلال تبني نهج شراكة متعددة الأطراف لتنفيذ 9 برامج يُعوَّل عليها بشكل كبير لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% بحلول عام 2030، مقارنة بالمعدل المعتاد للطلب، حسب خط الأساس لعام 2013.



وباستخدام نهج تنازلي لتحديد أهداف استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة، تم تحديد أهداف خفض الاستهلاك هذه بناءً على سيناريو الطلب المعتاد المتوقع لعام 2013 حتى عام 2030، بالإضافة إلى نهج تصاعدي لتقييم إنجازات والوفورات المتوقعة من البرنامج وصولًا للأهداف المرجوة.



ومع توقع ارتفاع الطلب على الطاقة بشكل مطرد في أبوظبي خلال العقد المقبل وارتفاع معدلات الاستهلاك بنسبة 1.4% سنويًا حتى عام 2035، تشكّل كفاءة الطاقة والحفاظ عليها حلولًا رئيسية للمخاوف المتعلقة بأمن إمدادات الطاقة وقضايا التغير المناخي.