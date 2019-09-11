منتخب فرنسا يواصل انتصاراته بثلاثية فى أندورا

واصل منتخب فرنسا انتصاراته وحقق فوزا كبيرا بنتيجة 3-صفر على أندورا، ضمن منافسات المجموعة الثامنة بتصفيات بطولة أمم أوروبا 2020.



وافتتح المهاجم السريع كينجسلي كومان، الذي أحرز ثنائية في الانتصار 4-1 على ألبانيا يوم السبت الماضي، التسجيل في الشوط الأول وسدد في إطار المرمى في الشوط الثاني، كما هز المدافع كليمنت لينجليه الشباك قبل الاستراحة، واختتم وسام بن يدر الثلاثية في الوقت بدل الضائع.



وبقيت فرنسا، بطلة العالم، في المركز الثاني برصيد 15 نقطة من 6 مباريات وهو نفس رصيد تركيا التي فازت 4-صفر خارج الأرض على مولدوفا.



وتراجعت أيسلندا صاحبة المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن القمة بعد الخسارة 4-2 في ضيافة ألبانيا عقب هدفين متأخرين.



ومن المنتظر أن تخوض فرنسا، التي تتفوق بفارق الأهداف لكنها تأتي بالمركز الثاني بسبب الخسارة في إسطنبول في يونيو، مواجهة حاسمة على القمة على أرضها أمام تركيا الشهر المقبل.



وتقدمت فرنسا بهدف عندما استحوذ كومان على تمريرة من جوناتان إيكوني وراوغ اثنين من المدافعين وسدد في مرمى الحارس جوسيب جوميز بعد مرور 18 دقيقة من البداية.



وكان بوسع أنطوان جريزمان إضافة الهدف الثاني بعد 10 دقائق أخرى بعدما حصل على ركلة جزاء لكن الحارس جوميز أنقذها.



ولم تقدم أندورا في المقابل أداء هجوميا قويا، وأنقذ جوميز فرصة أخرى من تسديدة رفائيل فاران القوية من حوالي 30 مترا.



ونجح جريزمان في تعويض إهدار ركلة الجزاء بعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني، حيث أرسل ركلة حرة بشكل رائع إلى لينجليه الذي جعل النتيجة 2-صفر بضربة رأس.



وصنعت فرنسا العديد من الفرص لكن العارضة ردت محاولتين من موسى سيسوكو وكومان.



لكن البديل بن يدر نجح في إضافة الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع بعدما تابع ركلة حرة نفذها زميله نبيل فقير.