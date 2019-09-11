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الثقافة

محافظ المنوفية يشهد الاحتفال بعيد الفلاح الـ67

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:50 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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في إطار مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة في جميع الاحتفالات والمناسبات القومية، شهد أمس الثلاثاء، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية فاعليات الاحتفال بعيد الفلاح الـ 67، والذي نظمته ثقافة المنوفية ببيت ثقافة تلا بالتعاون والتنسيق مع نقابة الفلاحين.

بدأ الحفل بكلمة نقيب الفلاحين بالمحافظة، أعرب فيها عن دعمه الكامل للفلاح المنوفي، مشيدًا بدور مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وما تقوم به من حملات توعية وإرشاد لكافة فلاحي المحافظة للنهوض بالثروة الحيوانية وتوفير الأمن الغذائي.

فيما طالب نقيب الفلاحين، بتفعيل مبادرة القرية المنتجة لتوفير العديد من فرص العمل للشباب والفتيات، والوقوف بجانب الفلاح ودعمه من خلال المشاركة المجتمعية، كما خص بالشكر ثقافة المنوفية لحرصها الدائم علي مشاركتها هذه الاحتفالية من كل عام.

تلا ذلك كلمة مدير عام الفرع التى تناول فيها الحديث عن ضرورة المحافظة على المساحة الخضراء، وعن دور الفلاح في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر، أعقبها محاضرة بعنوان "الفلاح المصري تاريخ من الإصرار في الإصلاح الاقتصادي" لمحمد حلمي بلال تحدث فيها على مقومات الفلاح المصري في تاريخ مصر القديم والحديث، وعن دور الفلاح فى حماية أمن مصر الغذائي في كل العصور، واختتم حديثه عن أهم الإسهامات التي قدمها الفلاح في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

تخلل الحفل لقاء أدبى للشاعر حمدي فرحات، وقصيده بعنوان "الأرض"، وأخرى بعنوان "الحلم والفلاح"، والشاعرة سمر عبدالرحمن وقصيدة بعنوان "وطني"، وأخرى بعنوان "الولد والأرض"، بجانب عرض فني لفرقة المنوفية للآلات الشعبية.

حضر الاحتفالية وكلاء وزراة الطب البيطري والري، ورئيس مجلس مركز ومدينة شبين الكوم، ومدير عام الثقافة، ونقيب الفلاحين بالمنوفية، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

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