اليوم.. "قراءة خاصة لمونولوج رق الحبيب" بمركز طرح البحر

ضمن فعاليات صالون الموسيقي٬ والذي يقيمه مركز طرح البحر الثقافي بالإسكندرية٬ تقام في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ حلقة جديدة من حلقات الصالون تحت عنوان "قراءة خاصة لمونولوج رق الحبيب"، كلمات أحمد رامي٬ وألحان محمد القصبجي٬ وغناء كوكب الشرق أم كلثوم.



وفي تحليل مبسط يتناول موضوع الأغنية٬ ومشهدها الشعري٬ ودور اللحن ثم الأداء الناقل لكل هذه المعاني.



يدير ويناقش اللقاء الفنان علي الدين الحكيم الفنان التشكيلي٬ والمدير السابق لقصر ثقافة الأنفوشي ومدرب الكورال منذ عام 1975.



وبغض النظر عن الظروف التى أدت لظهور هذا المنولوج٬ يكفى أن نقول أنها أخر تعاون بين أم كلثوم والقصبجى، ولقد وضع فيها القصبجى عصارة فكره الموسيقى٬ وقدم لنا تحفة لحنية متميزة. الأغنية من مقام النهاوند.



يبدأ القصبجى المقدمة الموسيقية بمقطع صغير مع إيقاع الواحدة٬ ثم أدليب حر قصير أيضًا٬ ثم مقطع يشبه إيقاع السامبا ولكنه خماسى الميزان، ثم عودة للأدليب من جديد تمهيدًا لتتسلم أم كلثوم وتغنى.