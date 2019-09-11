الليلة.. مناقشة "الزوجة المكسيكية" للدكتور إيمان يحيى

تعقد بمكتبة مصر الجديدة العامة بمقرها الكائن في هليوبوليس٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ أمسية ثقافية لمناقشة رواية " الزوجة المكسيكية " للدكتور إيمان يحيى الأستاذ بكلية الطب، وهى من الروايات المرشحة لجائزة البوكر 2019.



وبحسب ما جاء علي الغلاف الخلفي للرواية: لا تحكي هذە الرواية فقط قصة ارتباط وزواج غير معروفة بين أديب مصري بارز وفتاة مكسيكية؛ هي ابنة شهيرة لدييجو ريفيرا أهم فناني الجداريات في القرن العشرين، ولكنها أيضًا تروي لنا سنوات الخمسينيات المبكرة في مصر والعالم، بكل صراعاتها وأحداثها وتأثيراتها، تنتقل الرواية ما بين القاهرة وفيينا والمكسيك؛ لنرى زمنًا وأمكنة ونسق حياة مغايرًا لم يعد له وجود في حياتنا المعاصرة.



يختار المؤلف استخدام شخصيات رواية "البيضاء" الشهيرة التي نشرها يوسف إدريس في نهاية الخمسينيات، فيبعثها للحياة من جديد ولكن في أحداث تمزج بين الواقع والخيال، فيفاجئنا وجود أسماء حقيقية لسياسيين وفنانين مصريين وعرب وعالميين، ولعل الاكتشاف الأكبر هو قصة حب وزواج "يحيى مصطفى طه"؛ ذلك الأسم الذي اختارە لنفسه يوسف إدريس في "البيضاء".