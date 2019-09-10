كوريا الشمالية اختبرت راجمة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على اختبار راجمة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات اليوم الثلاثاء.



وذكر مسؤولون كوريون جنوبيون أن كوريا الشمالية أطلقت مجموعة جديدة من الصواريخ القصيرة المدى اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ساعات فقط من إبداء بيونجيانج استعدادها لاستئناف المحادثات المتعثرة بشأن نزع أسلحتها النووية مع الولايات المتحدة.

