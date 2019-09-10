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عالم

نائب وزير الطاقة الأمريكي يصل القاهرة لبحث دعم التعاون

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:56 م
وزير الطاقة الأمريكي
وزير الطاقة الأمريكي
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وصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء "دان بروليت" نائب وزير الطاقة الأمريكي قادما من أبوظبي في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام، يبحث خلالها دعم التعاون بين مصر وأمريكا في إطار جولة شملت الإمارات شارك خلالها في فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي.

وقالت مصادر مطلعة: "سيلتقى نائب وزير الطاقة الأمريكي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجالات الطاقة المختلفة على ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر والولايات المتحدة خلال زيارة"ريك بيري" وزير الطاقة الأمريكي لمصر في يوليو الماضي.

وتضمنت زيارة بيري دعم وتعزيز التعاون بين وزارتي البترول والكهرباء مع وزارة الطاقة الأمريكية في المجالات المختلفة للطاقة، وتوثيق العلاقات المشتركة، ودعم التقدم في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتشمل مذكرة التفاهم أيضا عددًا من مجالات التعاون من أهمها تسهيل عملية تبادل المعلومات الفنية والمهارات والمشورة والتجارب ونقل التكنولوجيا والتعاون في مجالات صناعة البترول والغاز من مصادره التقليدية وغير التقليدية خاصة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع والتسويق.

كما تتضمن مذكرة التفاهم دعم التعاون في مجال تكنولوجيا الفحم النظيف والوقود الحيوي، فضلًا عن دعم التعاون في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المنشآت الصديقة للبيئة والشبكات الذكية".

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