ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يوسع جهود مكافحة الإرهاب

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أمرا تنفيذيا جديدا يهدف إلى توسيع جهود مكافحة الإرهاب؛ حيث سيسمح للولايات المتحدة باستهداف زعماء التنظيمات الإرهابية دون الحاجة إلى ربطهم بنشاط محدد، وذلك تزامنا مع إعلان وزارتي الخارجية والخزانة عقوبات جديدة ضد قيادات في 12 تنظيما إرهابيا، وهو ما يأتي في ليلة الذكرى الـ18 لهجمات الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك.



وقال ترامب - في البيان المصاحب للأمر التنفيذي وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إن "المؤسسات المالية الأجنبية تدرك أنها تخاطر بالتعرض للعقوبات إذا أجرت أو قامت بتسهيل تحويلات مالية للإرهابيين المصنفين (على القائمة السوداء) أو مع ممولي الإرهاب".



وأوضح وزيرا الخارجية مايك بومبيو والخزانة ستيفين منوتشين، تفاصيل الأمر التنفيذي خلال تصريحات صحفية في البيت الأبيض؛ حيث أعلن منوتشين عقوبات على أكثر من 20 زعيما في 11 تنظيما وكيانا إرهابيا يتضمنون الجماعات المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي والحرس الثوري الإيراني، كما أعلن بومبيو عن تصنيف 12 شخصا جديدا على قوائم الإرهاب الأمريكية.



وقال منوتشين إن الأمر التنفيذي الجديد من شأنه تعزيز قدرة الولايات المتحدة على تحديد ومعاقبة وردع الإرهابيين حول العالم، كما يُمكّن الحكومة الأمريكية من استهداف زعماء الجماعات الإرهابية بشكل أفضل، ويزودها بالمزيد من الأدوات لملاحقة الأفراد المشاركين في التدريبات الإرهابية، ويفعّل العقوبات الثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع المصنفين على قوائم الإرهاب.



ولفت منوتشين إلى أن إدارة ترامب وضعت أكثر من 230 شخصا وكيانا خلال عام 2018 على قوائم الإرهاب الأمريكية، وهو ما يعد أكبر إدراج للإرهابيين على القوائم خلال عام واحد منذ 15 عاما، مؤكدا أن وزارة الخزانة تعزز جهودها للحيلولة دون دخول الإرهابيين إلى النظام المالي الأمريكي.



من جانبه، أشار بومبيو إلى أن الأمر التنفيذي الجديد يعد أكبر تحديث لسلطات فرض العقوبات ضد الإرهاب منذ سبتمبر 2001؛ نظرا لأنه يوسع سلطات الحكومة الأمريكية بشكل كبير لاستهداف الإرهابيين ومموليهم، موضحا أن الأمر التنفيذي يُصلح أمرا تنفيذيا سابقا؛ حيث يتيح لوزارتي الخزانة والخارجية استهداف زعماء التنظيمات الإرهابية والكيانات المرتبطة بهم دون الحاجة لربطهم بأعمال أو أنشطة محددة.



وقال بومبيو إن وزارة الخارجية استخدمت في الحال سلطات الأمر التنفيذي الجديد حيث تعلن عن وضع 12 زعيما إرهابيا على قوائم الإرهاب، بينهم اعضاء بفرع تنظيم "داعش" في الفلبين وغرب إفريقيا وحركة طالبان في باكستان، مضيفا أنه تم كذلك تصنيف فرع تنظيم القاعدة في سوريا ككيان إرهابي عالمي.