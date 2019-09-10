أكاديمي فلسطيني: صفقة القرن نُفذ أكثريتها.. وإسرائيل لا تحترم المجتمع الدولي

قال الدكتور حنا عيسى أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس، إن صفقة القرن طبق منها الأكثرية، ولم يتبق منها شئ، وإسرائيل فرضت سياسة الأمر الواقع.



ولفت خلال مداخلة لفضائية "الغد" الإخبارية، إلى أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت حال فوزه في الانتخابات، هو أمر واقع، فإسرائيل لديها 37 مستوطنة، وتزرع في أراضي زراعية 37 ألف دونم، وهي في سباق للسيطرة على ذلك.



وأوضح أن المساحة التي احتلتها إسرائيل تشكل ربع مساحة الضفة الغربية، وهناك سباق في الاستيلاء على الأراضي الزراعية.



وأردف: "صفقة القرن واضحة، بما يتعلق بالقدس والمستوطنات والحدود والمياه والأمن والأغوار الشمالية، وعلى المجتمع الدولي أن يبلور الموقف، فإجراءات نتنتياهو لا تحترم المجتمع الدولي، ولا نسمع إلا جعجعة".



ونددت جامعة الدول العربية بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت حال فوزه في الانتخابات، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يعد انتهاكا للقانون الدولي، وفي ختام اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، قال أبو الغيط إن الجامعة العربية ستتحرك بشكل فوري لوقف الانتهاك الإسرائيلي.

