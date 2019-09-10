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برلماني روسي: فرض عقوبات على مسئولين روس بات أداة مألوفة للأمريكيين

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:47 م
جريدة الدستور
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وصف رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على اثنين من كبار المسئولين في لجنة التحقيقات بمدينة سورجوت الروسية، بأنه "بات أداة مألوفة بالنسبة للأمريكيين".

وقال سلوتسكي -في تصريح صحفي- "تواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات عمياء على مسؤولين روس. تعرض مسؤولو لجنة التحقيقات مجددا لقيود على هذا الأساس" بناء على "معلومات ذات مصداقية" "من وزارة الخارجية. نحن نتحدث عن قضية اعتقال أتباع تنظيم متطرف" شهود يهوه"، واتهام السلطات الأمنية بسوء المعاملة المزعوم".

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه لم تشعر الولايات المتحدة بالحرج لأن مؤسسة موثوقة مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال التشكيك بها، رفضت تلبية طلبات أحد أتباع شهود يهوه، عندما لم يجد الفحص القضائي المستقل، أي علامات على التعذيب المزعوم.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق، فرض عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في لجنة تحقيق سورغوت - فلاديمير يرمولاييف وستيبان تكاش، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد وبانتهاك حقوق الإنسان.

ومن جانبه، أعرب سلوتسكي عن ثقته بأن رد روسيا على العقوبات الأمريكية غير القانونية، سيكون كافيا.

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