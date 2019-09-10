السفير المصري في كانبرا ضمن أبرز 100 شخصية مؤثرة

اختارت مؤسسة (نيوز كورب- News Corp) إحدى أكبر المؤسسات الإعلامية في أستراليا السفير محمد خيرت سفير مصر في كانبرا، ضمن أبرز مائة شخصية مؤثرة في أستراليا في مجالات الأعمال والدفاع والسياسة والدبلوماسية والخدمة العامة، في دراسة أعدتها المؤسسة.



وأوضح بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، أن القائمة شملت 20 من رجال السياسة والدبلوماسية، حيث تم اختيار السفير المصري ضمنهم على ضوء موقفه كعميد للسلك الدبلوماسي العربي من نقل سفارة أستراليا إلى القدس.



وذكرت المؤسسة الأسترالية أن السفير خيرت كان له دور كبير بالتعاون مع مجلس السفراء العرب تجاه إعلان رئيس الوزراء الأسترالي نيته نقل سفارة أستراليا إلى القدس، وهو الإعلان الذي تراجعات عنه الحكومة الأسترالية لاحقًا.