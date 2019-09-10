إنشاء فرع لكلية لندن للاقتصاد في العاصمة الإدارية الجديدة

شهد السفير طارق عادل سفير مصر في لندن، اليوم الثلاثاء، بمقر السفارة المصرية، مراسم التوقيع على اتفاق مع جامعة لندن لإنشاء فرع لكلية لندن للاقتصاد بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأفاد بيان أصدرته وزارة الخارجية أن الدكتور محمود عبدالقادر مؤسس الجامعة الأوروبية بمصر ورئيس مجلس الأمناء، وقع الاتفاق عن الجانب المصري، وأن كريج أوكالاجان مدير إدارة العمليات بجامعة لندن، وقع عن جامعة لندن.



وحضر مراسم التوقيع عدد من الأساتذة من الجانبين المصري والبريطاني وأعضاء السفارة المصرية في لندن.



وأكد سفير مصر في لندن -في كلمته بهذه المناسبة- أن مصر لديها من المقومات والإمكانات ما يسمح باجتذاب أكبر الجامعات، معربًا عن سعادته بإبرام هذا الاتفاق مع أحد أكبر الجامعات على مستوى بريطانيا والعالم، ولفت إلى أن تلك الخطوة ستنعكس على جودة التعليم في مصر وتتماشى مع خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم.



بدوره، أثنى مؤسس الجامعة الأوروبية بمصر ورئيس مجلس الأمناء على أهمية هذه الخطوة، لافتًا إلى أن التوقيع على هذا الاتفاق يعد علامة بارزة في التعاون المصري البريطاني اتصالًا بملف التعليم.



فيما أعرب مدير إدارة العمليات بجامعة لندن عن سعادته بالمشاركة في التوقيع على الاتفاق المنشئ لفرع كلية الاقتصاد بجامعة لندن في مصر، وعن تطلع الجامعة للعمل قدمًا مع الجانب المصري لإنجاح هذا المشروع الأكاديمي الضخم.



يأتي التوقيع على الاتفاق في إطار رؤية الدولة المصرية (2030) وتطوير التعليم في مصر من خلال استضافة أفرع للجامعات الأجنبية الكبرى، وكذلك في سياق الجهود المصرية الرامية إلى أن تكون مصر مركزًا للتميز العلمي بالمنطقة.



كما يأتي الاتفاق استكمالًا لمبادرة وزارة التعاليم العالي لتنفيذ بروتوكول ومذكرة التفاهم بين الوزارة واتحاد الجامعات الأوروبية لوضع الإطار القانوني المنظم لتوطين جامعات بريطانية متميزة بالتعاون مع شركاء في مصر.