إنجلترا تكتسح كوسوفو بخماسية والتشيك تتقدم لوصافة مجموعتها بتصفيات يورو 2020



وبعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني كاد ترينت الكسندر ارنولد أن يحرز الهدف السادس لإنجلترا، ولكن حارس كوسوفو اريانيت موريتش وقف له بالمرصاد.



وأضاف بريشا الهدف الثاني له ولمنتخب كوسوفو في الدقيقة 49 بعدما تلقى تمريرة رائعة من موريكي الذي استغل خطأ جديد من مايكل كين، وهيأ الكرة إلى بريشا أمام المرمى مباشرة ليسدد بشكل رائع في الشباك.



وحصل منتخب كوسوفو على ضربة جزاء نتيجة عرقلة هاري ماجواير لموريكي، ليحرز منها موريكي الهدف الثالث لبلاده في الدقيقة55.



وحصل منتخب إنجلترا على ضربة جزاء نتيجة عرقلة أمير رحماني لروس باركلي، ولكن هاري كين فشل في ترجمتها إلى الهدف السادس للإنجليز والهدف الثاني له.



وشهدت آخر ربع ساعة من المباراة المزيد من الفرص المحققة للفريقين، لكن دون أن ينجح أي منهما في ترجمتها إلى لغة الأهداف لينتهي اللقاء بفوز إنجلترا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

عزز منتخب إنجلترا صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات يورو 2020 عبر فوزه المثير على ضيفه منتخب كوسوفو 5 3 اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من التصفيات.وفي المباراة الأخرى من تصفيات المجموعة الأولى فاز منتخب التشيك على مضيفه الجبل الأسود (مونتنيجرو) 2 صفر.ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية بفارق ثلاث نقاط عن التشيك التي تقدمت للمركز الثاني، فيما تحل كوسوفو في المركز الثالث برصيد ثمان نقاط ومونتنيجرو في المركز الأخير بنقطتين.وعلى ملعب بودجوريكا سيتي ستاديوم، سجل توماس سوسيك ولوكاس ماسوبوست هدفي الفوز للمنتخب التشيكي في الدقيقتين 54 و.58 وشهد ملعب سانت ميريز واحدة من أفضل المباريات في القارة الأوروبية منذ سنوات عدة بعد تسجيل ثمانية أهداف بواقع خمسة أهداف لانجلترا مقابل ثلاثة لمنتخب كوسوفو المجتهد.الأهداف جاءت مبكرا للغاية، حيث تقدم منتخب كوسوفو بهدف بعد مضي 35 ثانية عن طريق فالون بريشا لكن منتخب إنجلترا سرعان ما استعاد توازنه ورد بهدف التعادل عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة الثامنة ومنذ تلك اللحظة فعل الفريق الإنجليزي كل ما يحلو له في المباراة بفضل تألق ستيرلينج نجم مانشستر سيتي الذي سجل هدفا وصنع ثلاثة.الهدف الثاني لإنجلترا جاء بواسطة هاري كين مهاجم توتنهام في الدقيقة 19 وفي الدقيقة 38 جاء الهدف الثالث لإنجلترا بنيران صديقة وسجله مدافع منتخب كوسوفو ميرجيم فويفودا بطريق الخطأ في مرمى فريقه قبل أن يتكفل جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني بالهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 44 وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول.ولكن في الشوط الثاني أعاد منتخب كوسوفو تنظيم صفوفه ونجح فالون بريشا في تسجيل الهدف الثاني له ولكوسوفو في الدقيقة 49، ثم سجل فيدات موريكي الهدف الثالث لكوسوفو في الدقيقة 55 من ضربة جزاء.وكان بمقدور هاري كين أن يحرز الهدف الثاني له والسادس لإنجلترا لكنه أهدر ضربة جزاء في الدقيقة.65وتقدم منتخب كوسوفو بهدف بعد مضي 35 ثانية عن طريق فالون بريشا بعد خطأ قاتل من المدافع الإنجليزي مايكل كين الذي مرر الكرة إلى فيدات موريكي بشكل غريب على حدود منطقة الجزاء ليمرر موريكي بدوره إلى زميله بريشا الذي سدد بكل هدوء في شباك جوردان بيكفورد.ولكن فرحة كوسوفو لم تدم طويلا، حيث تمكن رحيم ستيرلينج من إدراك التعادل لإنجلترا في الدقيقة الثامنة إثر ضربة ركنية من الناحية اليمنى هيأها مايكل كين برأسه قبل أن يكملها نجم مانشستر سيتي برأسه إلى داخل الشباك.وأضاف هاري كين الهدف الثاني لإنجلترا في الدقيقة 19 بعد مجهود رائع من ستيرلينج وانطلاقة من منتصف الملعب قبل أن يرسل تمريرة رائعة إلى كين داخل منطقة الجزاء ليسدد مهاجم توتنهام باتقان في الشباك بقدمه اليسرى معلنا عن هدف الدولي السادس والعشرين.وكاد موريكي أن يحرز هدف التعادل لكوسوفو في الدقيقة 21 بعد خطأ دفاعي جديد لإنجلترا، لكن الحظ لم يسانده في النهاية.وجاء الهدف الثالث لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 38 بنيران صديقة بتسديدة من مدافع منتخب كوسوفو ميرجيم فويفودا بطريق الخطأ في شباك منتخب بلاده.وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول سجل الصاعد جادون سانشو الهدف الرابع للمنتخب الإنجليزي مستغلا تمريرة ذكية من نجم المباراة الأول رحيم ستيرلينج.وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل سانشو الهدف الثاني له والخامس للأسود الثلاثة عبر تمريرة حاسمة جديدة من ستيرلينج.