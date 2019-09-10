مبروك عطية: حمل الأطفال للكتب المدرسية حرام شرعًا (فيديو)

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن حمل الطالب في الصفوف الأولى الابتدائية من الصف الأول للرابع، الكتب الدراسية كاملة، في حقيبته حرام شرعًا.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يتمنى أن تختفي هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أنه في بعض دول أوروبا يطبعون نسختين من كل كتاب، نسخة في البيت، ونسخة في الفصل، حتى لا يحمل الطالب الكتب.



وأردف: "الرسول قال لنا في الخدم لا تحملوهم ما لا يطيقون، وإذا حملتموهم أعينوهم، فما بالك بالأطفال".



كما طالب مبروك، بإحالة المدرس الذي يمسك عصا، للتحقيق، قائلًا: "أنت جلاد ولا داخل تشرح؟".

