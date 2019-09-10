فرنسا تفوز على أندورا في تصفيات "يورو 2020"

فاز منتخب فرنسا بثلاثة أهداف نظيفة على ضيفه أندورا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020).



سجل ثلاثية "الديوك" كينجسلي كومان وكليمنت لينجليه ووسام بن يدر بالدقائق 18 و52 و91، ليرفع أبطال العالم رصيدهم إلى 15 نقطة بالتساوي مع تركيا في صدارة المجموعة الثامنة، بينما بقي منتخب أندورا في المركز السادس والأخير بست هزائم متتالية.

