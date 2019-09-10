أحمد صبري عن مؤتمرات الشباب: تكشف مدى وضوح وشفافية الرئيس

قال المهندس أحمد صبري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مؤتمرات الشباب كان بداية انطلاقها في نوفمبر 2016، حيث كانت انطلاقة المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ.



وأضاف خلال مكالمة هاتفية لبرنامج مساء DMC مع الإعلامي رامي رضوان، أنه أصبح هناك نوع من المصارحة والمباشرة من المسئولين وعلى رأسهم الرئيس، في العديد من القضايا سواء المتعلقة بالملف السياسي أو الاقتصادي أو العلاقات الخارجية أو ملف مكافحة الإرهاب.



وأوضح أنه في آخر مؤتمر تم انعقاده في العاصمة الإدارية الجديدة أوضح مدى الإنجازات المتواجدة في العاصمة، ورأينا المشروعات القومية التي تقام، وكيف كان رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على استفسارات الشباب بمنتهى الوضوح والشفافية.

