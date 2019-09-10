أمين محامين طنطا: القانون الجديد علاج حقيقي لهموم الأعضاء

قال إسلام فاروق، أمين عام نقابة محامى طنطا، إن قانون المحاماة هو الدستور اليومى للمحامي في أداء عمله بمختلف مصالح الدولة ومؤسساتها، مؤكدا أن التعديلات المقترحة تهتم بتفعيل جميع النصوص الدستورية التى وردت في باب المحاماة بالدستور ٢٠١٤، والذي يعد إنجازا يضاف إلى إنجازات النقابة.



وأشاد فاروق بدور النقيب العام سامح عاشور في السعى لإضافة ذلك الفصل بالدستور المصري لأول مرة، مضيفا أن قانون المحاماة الجديد هو العلاج الحقيقي لهموم المحامين بكل ربوع مصر.



ونشرت الجريدة الرسمية، قد قرارًا جمهوريًا فى 7 أغسطس الماضي بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.