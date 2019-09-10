البرتغال تفوز على ليتوانيا بخماسية.. ورونالدو يسجل "سوبر هاتريك"

فاز المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، على مضيفه الليتواني، بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة يورو 2020.



وأحرز كريستيانو رونالدو أربعة أهداف في الدقائق 7، 62، 65، 76 وويليام كارفالو هدفا بالدقيقة 92، بينما أحرز فيتوتاس أندريسكيفيتسوس هدف ليتوانيا الوحيد بالدقيقة 28.



بهذا الفوز.. رفع منتخب البرتغال رصيده من النقاط إلى 8 في المركز الثاني خلف المتصدر أوكرانيا 13 نقطة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة بالمركز الأخير.