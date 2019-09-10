فان دير بويل ينتزع صدارة سباق بريطانيا للدراجات

فاز الهولندي ماتيو فان دير بويل بالمرحلة الرابعة في سباق بريطانيا للدراجات، بعدما شن هجوما رائعا في آخر 300 متر لينتزع صدارة الترتيب العام اليوم الثلاثاء.



وانتزع فان دير بويل، متسابق كوريندون-سيركس، صدارة الترتيب العام من ماتيو ترنتين بفارق ثانية واحدة.



وقال الفائز بالمرحلة عقب اجتياز خط النهاية، "من الرائع حقا الفوز بهذه المرحلة. كانت مرحلة صعبة وبها الكثير من المرتفعات وأعتقد أن فريقنا أدى المهمة بشكل رائع".



وشن فان دير بويل الهجوم الرائع ليتفوق على الثلاثي توني جالوبين وبن هرمانز وجيمس شو، ولم يتمكن أي من منافسيه من اللحاق به قبل أن يصل إلى خط النهاية.



واحتل ياسبر دي بويست وسايمون كلارك المركزين الثاني والثالث في هذه المرحلة.