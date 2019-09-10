الإذاعة الكندية: ترودو يطلب حل البرلمان وإطلاق الحملة الانتخابية رسميًا غدًا

نقلت الإذاعة الكندية عن مصادر رسمية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، سيطلق الحملة الانتخابية للانتخابات الفدرالية المقبلة غدا الأربعاء.



ونقلت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" عن مصادر مطلعة في الحزب الحاكم أن ترودو سيطلب رسميا من الحاكم العام، جولي بايت، حل البرلمان، مما يمهد الطريق للانتخابات العامة ال43 في كندا في 21 أكتوبر المقبل.



وأقام العديد من قادة الأحزاب أحداثا مشابهة للحملات الانتخابية خلال الأسابيع الماضية، ولكن البداية الرسمية تعني وجود قواعد صارمة حول الإنفاق والإعلان.



ويسعى الليبراليون إلى الحصول على ولاية ثانية مدتها أربع سنوات، مشيرين إلى إنجازات الحزب فيما يتعلق بفقر الأطفال وخلق فرص العمل والعلاقات مع السكان الأصليين.



وسيقاتل آندرو شير، زعيم المحافظين، خلال حملته الأولى كزعيم للحزب وسيواصل تتوجيه الانتقادات لترودو الذي يواصل تحذير الكنديين من السياسات التقشفية التي سيتبعها حزب المحافظين، وهو ما ظهر جليا في مقاطعة أونتاريو الرئيسية، التي يوجه رئيس وزرائها المحافظ، دوج فورد، إنتقادات وغضبا عارما بسبب الإجراءات التقشفية التي ينتهجها.



كما يقود جاجميت سينج حملة الحزب الديمقراطي الجديد، حيث يحاول الحفاظ على المركز الثالث لحزبه في مواجهة حزب الخضر بقيادة إليزابيث ماي.



ويُظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته "سي بي سي"، والذي يجمع جميع بيانات الاستطلاعات المتاحة للجمهور، تعادل والليبراليين والمحافظين بنسبة أقل من 34 في المائة.