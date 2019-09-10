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إبراهيم مجدي: ليس كل منتحر مريض نفسي (فيديو)

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:51 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور إبراهيم مجدي حسين استشاري الطب النفسي، إن ليس كل مريض نفسي منتحر، وليس كل منتحر مريض نفسي، لافتًا إلى أن المنتحر من المرضى النفسيين هو من يعاني من الاكتئاب الشديد، ويبدأ بأفكار أو ميول انتحارية.

وأشار استشاري الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن محاولات الانتحار عند السيدات أكثر، لكن عدد الرجال المنتحرين أكثر، لأن الرجل لا يتردد في التنفيذ مثل النساء.

وأوضح أن الانتحار بعضه يرجع لأسباب شخصية وأخرى أسباب اقتصادية، فضلًا عن الأسباب النفسية.

ونوه بأن وفقًا للإحصاءات الأخيرة، فإن ظاهرة الانتحار منتشرة في فئة المراهقين، خاصة أولاد أسر مرتفعة الدخول.

وتشير آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية، إلى انتحار 800 ألف شخص حول العالم، الانتحار هو ثاني أكبر سبب لوفاة الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى29 عامًا، كما أنه ثاني أكبر سبب لوفاة الفتيات بين الفئة العمرية 15 إلى 19 عامًا بعد نسبة الوفيات أثناء الحمل والولادة.

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