عماد أبو هاشم لأحمد موسي: "ليه بتحط محمد ناصر في دماغك".. والأخير يرد

قال المستشار عماد أبو هاشم الإخواني المنشق العائد من تركيا للإعلامي أحمد موسى: "إنت ليه حاطط محمد ناصر في دماغك؟".



زرد عليه الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع عبر فضائية صدى البلد: "محمد ناصر ده ولا يسوى".



وأوضح عماد أبو هاشم، "محمد ناصر كان ناقص يقولك لو سمحت عشان خاطري شيلني من دماغك"، متابعا: "ده من مركبات الخوف والفزع لدى الجماعة الإرهابية، فقدوا التركييز والتمييز".

