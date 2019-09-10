المغرب يودع تصفيات أولمبياد طوكيو بعد الهزيمة أمام مالي

ودع المغرب التصفيات المؤهلة لمسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 بعد هزيمته 1-صفر خارج ملعبه أمام مالي في باماكو اليوم الثلاثاء ليخسر 2-1 في النتيجة الإجمالية.



وتأهلت مالي، التي انتزعت التعادل 1-1 في مراكش في لقاء الذهاب يوم السبت، إلى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر هذا العام وتؤهل لأولمبياد طوكيو 2020.



وسجل إبراهيما كوني هدف مالي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 58 احتسبت بسبب مخالفة ضد المدافع أشرف داري.



وكان المغرب تأهل لهذا الدور في التصفيات على حساب الكونجو الديمقراطية رغم خسارته 2-1 في النتيجة الإجمالية بالدور السابق، لكن الاتحاد الإفريقي (الكاف) استبعد المنافس القادم من وسط إفريقيا؛ بسبب مشاركة لاعب لا يحق له اللعب.