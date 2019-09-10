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رياضة

الأسباني سانشيز يعترف بأن التعادل مع الهند نتيجة مخيبة للأمال

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:38 م
جريدة الدستور
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عبر الأسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري عن عدم رضاه عن تعادل فريقه سلبيا أمام ضيفه الهندي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة للتصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لقد توقعت ان المباراة ستكون صعبة للغاية وهو ما حدث بالفعل، فلم نحقق الثلاث نقاط المرجوة وكانت التعادل نتيجة مخيبة للظن بالنسبة لنا بالتأكيد لأننا لعبنا من أجل تحقيق الانتصار على ملعبنا ووسط جماهيرنا".
وأوضح سانشيز أن "حارس مرمى الفريق الهندي كان قويا للغاية وزاد عن مرماه ببسالة ومنعنا من الوصول للشباك في أكثر من كرة خطيرة وأهداف مؤكدة".
وتابع قائلا "سوف نستمر في بذل الجهود ونحاول تقديم الافضل خلال المباريات المقبلة، وصحيح اننا لسنا سعداء لأننا كنا نستحق الثلاث نقاط لكن بصراحة الفريق لم يقصر وبذل مجهودات كبيرة، فقد صنعنا الكثير من الفرص وسددنا اكثر من 25 كرة على المرمى ولكن لم تترجم واحدة منها الي هدف".
وأضاف: "ربما لم يكن اليوم هو الافضل بالنسبة لنا،لكن الشيء الجيد هو ان الفريق تحلى بالإيجابية وظهر بمستوى طيب ولكن هذه كرة القدم وهذا وارد فيها ويجب ان نستمر في المحاولة ونعود اقوى وانا متأكد اننا سنظهر بشكل افضل في المباريات المقبلة لنتأهل الى المرحلة التالية".
وعما قدمه حسن الهيدوس في الملعب في ظل غياب اكرم عفيف اوضح سانشيز قائلا: "الهيدوس قدم اداء رائعا وبالنسبة لأكرم عفيف هو لم يكن جاهزا للعب وهذه امور تحدث واحيانا يجب ان نتخلى عن بعض اللاعبين".
واشاد سانشيز بالحضور الجماهير المميز للمباراة الثانية علي التوالي وقال: "الجماهير كانت داعمة جدا لنا كالعادة وكان الكثير من المشجعين للجماهير الهندية موجودين كذلك وهذا خلق جوا حماسيا للغاية وزاد من قوة المباراة".
وشدد سانشيز علي ان "جميع المنتخبات في اسيا تتطور والفريق الهندي متطور كثيرا وسابقا لم يتوقع احد ان تفوز قطر بكاس اسيا وقد شاهدنا حتى الان في التصفيات حدوث مفاجآت كثيرا،وهناك تقدم واضح وبالتالي لن تكون هناك مباريات سهلة والفرق باتت اكثر تنظيما ومن الوارد حدوث المزيد من
المفاجأت ويجب ان نكون جاهزين لذلك".
وحول سبب غياب اللاعب اكرم عفيف عن القائمة وما تردد حول وجود خلاف بينه وبين اللاعب اوضح قائلا: "لا توجد لدي مشكلة مع اكرم او اي لاعب اخر في المنتخب وفريقنا يتمتع بالجماعية ويلعب كمجموعة واحدة وهذا الامر الذي ساعدنا علي تحقيق الانجازات في الفترة الماضية.
واوضح سانشيز ان "اكرم من اللاعبين المميزين والركائز الاساسي في تشكيلة الفريق وسيكون متواجدا في المباريات المقبلة وبالنسبة لعدم وجوده في قائمة مباراة الهند فهو عادي وبقرار مني".

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