فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات سرقة 700 ألف جنيه من مدرسة بالجيزة

فحصت الأجهزة الأمنية بالجيزة كاميرات المراقبة في مدرسة رويال سباتس للكشف عن ملابسات الاستيلاء على قرابة 700 ألف جنيه من خزينتها.



وتلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بتعرض مدرسة رويال سباتس بحدائق الأهرام للسرقة، وكشفت التحريات الأولية بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن مديرة المدرسة أبلغت باكتشافها كسر باب مكتب الحسابات واختفاء الأموال من الخزينة.



وتبين من الفحص أن الجناة المجهولين كسروا باب الخزينة واستولوا على نحو 700 ألف جنيه وفروا هاربين، تم تشكيل فريق بحث يرأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة حيث يتم فحص العمالة السابقة والحالية بالمدرسة واستجواب مديرتها حول اتهامها لشخص محدد من عدمه.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة إخطارا لتولي التحقيق.