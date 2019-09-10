ريال مدريد يجدد اهتمامه بضم بوجبا في يناير

ذكرت صحيفة (سبورت) الإسبانية، أن نادي ريال مدريد سيحاول التعاقد مع لاعب فريق مانشستر يونايتد بول بوجبا في موسم الانتقالات الشتوي المقبل.

وارتبط لاعب الوسط الفرنسي طوال فترة الانتقالات الصيفية بالانتقال إلى النادي الملكي، ولكن تلك الخطوة لم تتم في النهاية.

ولا يُعد سرًا أن بوجبا يرغب بشدة في الانتقال إلى سانتياجو برنابيو، وحثه قائد الميرنجي سيرجيو راموس على اتخاذ تلك الخطوة ولمطالعة التفاصيل من هنا.

وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد مازال راغبًا في ضم بوجبا لدعم صفوف الفريق، وأن إدارة النادي الملكي ستحاول اتمام تلك الصفقة في شهر يناير القادم.

كما أوضحت أن اللوس بلانكوس يدرك جيدًا صعوبة نقل بوجبا إلى الفريق، خاصة أن مانشستر يونايتد لن يوافق على رحيل بوجبا مقابل ثمن أقل من 200 مليون يورو.