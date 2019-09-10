هكذا أهدى خيري شلبي لـ فاروق شوشة "رحلات الطرشجي"

بكلمات بسيطة وأسلوب مهذب، كان إهداء الكاتب الراحل خيري شلبي، للشاعر الكبير فاروق شوشة، في روايته "رحلات الطرشجي الحلوجي" الصادرة في عام 1991.



"أخي الشاعر الكبير فاروق شوشة.. إن سمح وقتك الثمين فأرجو أن تقضي وقتًا طيبًا مع هذه الرواية التاريخية الفكهة.. مع كل الحب والإعزاز.. أخوك خيري شلبي 26 سبتمبر 1991".. هكذا جاء نص الإهداء، الذي حصل "الدستور" على صورته.



ويعد "خيري شلبي" رائد الفانتازيا التاريخية في الرواية العربية المعاصرة، وروايته "رحلات الطرشجى الحلوجى" عملا فريدا في بابها.



وكان من أوائل من كتبوا ما يسمى الآن بالواقعية السحرية، ففى أدبه الروائى تتشخص المادة وتتحول إلى كائنات حية تعيش وتخضع لتغيرات وتؤثر وتتأثر، وتتحدث الأطيار والأشجار والحيوانات والحشرات وكل ما يدب على الأرض، حيث يصل الواقع إلى مستوى الأسطورة، وتنزل الأسطورة إلى مستوى الواقع، ولكن القارئ يصدق ما يقرأ ويتفاعل معه.