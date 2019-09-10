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سماع دوي انفجار قرب مقر السفارة الأمريكية بكابل
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:34 م
وكالات
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سُمع دوي انفجار قرب مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة الأفغانية كابل، بالتزامن مع ذكرى 11 سبتمبر.
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