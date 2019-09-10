ماذا قال مفتي الجمهورية في اليوم العالمي لمنع الانتحار؟

قال الإعلامي رامي رضوان، إنه بمناسبة أن اليوم الموافق 10 سبتمبر وهو اليوم العالمي لمنع الانتحار، فإن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أوضح أن الانتحار حرام شرعا وجميع الشرائع السماوية تدعو إلى حفظ النفس.



وأضاف خلال برنامج مساء DMC، أن مفتي الجمهورية أكد أن الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع السماوية تدعو إلى حفظ النفس وحمايتها وتحرم قتل النفس وإزهاق الروح.



ودعا إلى ضرورة المشاركة في هذا اليوم بشكل فعال من خلال مشاركة الأصدقاء والأقارب ومساعدتهم في حالة تغير حالاتهم النفسية أو معاناتهم من الاكتئاب.



