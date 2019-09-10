حملة مفاجئة لرفع الإشغالات بدمياط

قامت محافظ دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، بزيارة مفاجئة لمدينة رأس البر، حيث قامت بتفقد عددا من المناطق بها للتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين ورواد المدينة.



وخلال تواجدها بسوق شارع ٦٣، قادت المحافظ حملة لرفع الإشغالات الموجودة أمام المحال التجارية والمقاهى مؤكدة على رصد كافة المخالفات وإزالتها أولا بأول كما وجهت بتحقيق الانضباط بالشارع وتطبيق القانون تجاه المخالفين.



وفى سياق متصل، شددت محافظ دمياط أيضًا، على ضرورة فتح الشارع الموازى لقسم شرطة رأس البر أمام المارة والسيارات لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.



رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد.