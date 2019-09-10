فريق المنيا يحل ضيفا على الفيوم في مباراة ودية.. الخميس المقبل

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا الرياضي ضيفا على فريق الفيوم، في مباراة ودية تجمع بين الفريقين يوم الخميس القادم في إطار استعدادات الفريقين لبدء منافسات الموسم الجديد بالدوري الممتاز ب بمجموعة الصعيد.



وقال الدكتور محمد عليان، مدير الكرة بفريق المنيا إن المباراة تعد من المباريات القوية خاصة أن فريق الفيوم يقدم مستوى جيد كل موسم خلال مجموعة الصعيد، وسوف تقام عصر الخميس المقبل بملعب الفريق الفيومي.



وكان فريق المنيا تحت قيادة سمير كمونة المدير الفني، قد لعب العديد من المباريات الودية خلال فترة الإعداد هذا الموسم، أبرزها مباريات أمام فرق الجونة، طلائع الجيش، الشرقية للدخان، كوكاكولا، اتحاد الشرطة، أسمنت أسيوط.