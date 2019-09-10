السندات الإيطالية تقود التراجع في منطقة اليورو

ارتفع العائد على السندات الإيطالية، لتقود سندات باقي دول منطقة اليورو في هذا الاتجاه على خلفية تراجع توقعات المستثمرين بشأن التخفيف الكمي للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.



جاء تراجع توقعات المستثمرين بشأن سياسات التخفيف الكمي لمنطقة اليورو في أعقاب تصريحات مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي التي قال فيها إنه لا يعتبر خفض سعر الفائدة إلى أقل من صفر في المئة من أدوات السياسة النقدية، مشيرا إلى ضرورة إطلاق إجراءات تحفيز مالي لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الإيطالية العشرية بمقدار 9 نقاط أساس إلى 035ر1% ليتسع الفارق بينها وبين السندات العشرية الألمانية وهي السندات القياسية لمنطقة اليورو بمقدار 6 نقاط أساس إلى 158 نقطة أساس.



يذكر أن ارتفاع العائد على السندات يعني انخفاض قيمتها في سوق التداول، ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين في البنك المركزي الأوروبي القول إن صناع السياسة النقدية في البنك يشككون في الحاجة إلى سياسة التخفيف الكمي مع اقتراب ترك الرئيس الحالي للبنك ماريو دراجي لمنصبه وتولي كريستين لاجارد المنصب خلفا له في نوفمبر المقبل.



وقد باعت بريطانيا اليوم سندات خزانة تستحق عام 2054 بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني. وارتفع العائد على السندات العشرية الألمانية بمقدار 3 نقاط أساس إلى سالب 56%، في حين ارتفع العائد على السندات الفرنسية بمقدار 3 نقاط أساس إلى سالب 25ر0%.