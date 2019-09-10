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سياسي

"متولي": المحامون لهم حصانة قوية في القانون المعدل

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:28 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد و محمد جعفر
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قال محمد متولي، عضو مجلس نقابة محامى غرب الإسكندرية، إن تعديلات قانون المحاماة ضرورية ومقدمة منذ 2017 لمجلس النواب، لافتا إلى أن كل محامي مصر فى انتظار قانون يحمي المحامي والمهنة في أي مكان يوجد فيه خلال عمله عن طريق حصانة قوية.

وأضاف، خلال تصريحات له، أن كل من يعارض ويرفض القانون هو شخص معارض ويكره سامح عاشور لشخصه فقط، لأن حجتهم الوحيدة هى أن القانون يجب صدوره، ولكن الوقت غير مناسب.

كانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرارًا جمهوريًا فى 7 أغسطس الماضي بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

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