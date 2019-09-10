الأولمبي التونسي يهزم الكاميرون ويخسر بطاقة التأهل لإفريقيا

فشل منتخب تونس الأولمبي في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا مصر 2019، لأقل من 23 عامًا، بالرغم من فوزه في إياب الدور الثالث والأخير من التصفيات على حساب نظيره الكاميروني (2 -1)، ليخطف الأخير ورقة التأهل لفوزه في لقاء الذهاب بهدف دون رد.



دخل المنتخب التونسي الأولمبي وكله إصرار على تدارك هزيمة مباراة الذهاب وتحقيق الفوز الذي يمكنه من التأهل، وكاد منذ الدقيقة الثالثة أن يفتتح النتيجة عن طريق بسام الصرارفي، إثر مخالفة مباشرة لكن كرته مرت فوق المرمى بقليل وفي الدقيقة 12، أضاع منتخبنا فرصة ثمينة عن طريق بن حمودة لكن مرته مرت فوق مرمى الحارس سيمون اموسولا بقليل.



وفي الوقت الذي كان بحث فيه نسور قرطاج عن التهديف منح الحكم المصري محمد عادل ضربة جزاء قاسية للمنتخب الكاميروني، معتبرا أن نسيم هنيد قام بخطأ على اللاعب كاناغو الذي تفذ ضربة الجزاء بنفسه وحولها الى هدف التقدم (0 - 1)، منتخبنا نزل بثقله للتعديل وكاد أن يتوصل إلى ذلك في الدقيقة 17 عن طريق محمد علي بن حمودة لكن تصويبة الأخير أخرجها الدفاع في الركنية، كما مرت كرة بسام الصرارفي في الدقيقة 25 بجانب مرمى اموسولا.



وفي الدقيقة 31 كاد منتخب الكامرون أن يضاعف النتيجة عن طريق سوني كيفن في الدقيقة 31 لكن الحارس ايمن دحمان يتالق ويخرج الكرة في الركنية..



وواصل منتخب تونس البحث عن التعديل الذي توصل اليه في الدقيقة 37 عن طريق وجدي الساحلي الذي بتصويبة على الطائر غالط الحارس سيمون اموسولا.



استفاقة في الشوط الثاني غير كافية

بعد فترة الاستراحة قام المدير الفني لمنتخب تونس الاولمبي فريد بن بلقاسم باقحام الحبيب الوسلاتي ورائد الفادع مكان مارك اللمطي، وهذه التغييرات ادخلت نفسا جديدا على الخط الأمامي لنسور قرطاج الذين ضغطوا على مناطق المنتخب الكاميروني وهذا الضغط افرز ركلة جزاء بعد عرقلة وجدي الساحلي في الدقيقة 69 نفذها بنجاح الحبيب الوسلاتي (2 - 1)، وبعد هذه الأسبقية أصبح منتخب تونس يلهث وراء الهدف الثالث الذي يؤهله لنهائيات كاس أمم إفريقيا 2019 وكاد أن يحرزه وجدي الساحلي في الدقيقة 75 لكن الحارس اموسولا انقذ الموقف.



وتوصلت المحاولات من جانب منتخب تونس لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز النسور بهدفين لهدف (2 - 1) لكن فوز لم يمكنهم من التأهل.