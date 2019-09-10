نادال يعادل فيدرر وديوكوفيتش في إحصائية تاريخية

تعادل النجم الإسباني رافائيل نادال، في عدد الألقاب الكبرى مع كل من روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش، وذلك عقب تتويجه أول أمس الأحد بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، بالتغلب في النهائي على الروسي دانيل ميدفيديف في 5 مجموعات.



ورفع نادال رصيده من بطولات الجراند سلام إلى 19 لقبًا، كثاني أكثر اللاعبين في التاريخ فوزًا بالبطولات في تلك الفئة، خلف السويسري روجر فيدرر بـ 20 لقبًا.



وحقق نادال بالتالي لقبه الرابع الكبير هذا الموسم، بعد تتويجه بلقب رولان جاروس وروما ومونتريال.



وبتالي يملك نادال في رصيده 54 لقبًا من الألقاب الكبرى، والتي تضم بطولات الجراند سلام والأساتذة والبطولة الختامية للموسم، وهو نفس رصيد ألقاب فيدرر وديوكوفيتش.



وبلغ معدل تتويج نادال بالألقاب الكبرى، لقب كل 3.4 بطولة يشارك بها وهو نفس معدل ديوكوفيتش أيضًا، بينما يبلغ معدل فيدرر بطولة كل 4.3 بطولة يشارك بها.



وتوج نادال بـ35 لقبًا في بطولات الأساتذة من أصل 117 بطولة شارك بها، كما توج بـ19 لقبا في الجراند سلام من أصل 57 بطولة شارك بها، بينما لم يتوج بلقب البطولة الختامية للموسم من قبل من أصل 8 مشاركات سابقة.



أما ديوكوفيتش فتوج بـ16 لقبًا في الجراند سلام من أصل 59 بطولة شارك بها، وتوج بـ33 لقبًا في الأساتذة من أصل 112 بطولة شارك بها، كما توج بلقب البطولة الختامية 5 مرات من أصل 11 مشاركة.



وأخيرًا توج فيدرر بـ20 لقبًا في الجراند سلام من أصل 78 مشاركة، وتوج بـ28 لقبًا في الأساتذة من أصل 137 مشاركة، كما توج بلقب البطولة الختامية 6 مرات من أصل 16مشاركة سابقة.



وفيما يلي أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات الكبرى في التاريخ:



- روجر فيدرر: 54 لقبًا.



- رافائيل نادال: 54 لقبًا.



- ديوكوفيتش: 54 لقبًا.



- بيت سامبراس: 30 لقبًا.



- أندريه أجاسي: 26 لقبًا.



- أندي موراي: 18 لقبًا.