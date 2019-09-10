بومبيو ينفي تقارير تتحدث عن سحب واشنطن جاسوسًا مهمًا من روسيا

نفى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن سحب الولايات المتحدة جاسوسا هامًا من روسيا بعد مخاوف من كشفه، واصفا هذه التقارير بغیر الدقيقة.



ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن بومبيو قوله، إنه قرأ هذه التقارير، متسائلا: "من أين تأتي، إنها غير دقيقة".



وأضاف بوميو: "لا أتحدث عن مثل هذه الأمور كثيرا، لكن هذا التقرير فظيع للغاية، ويخلق مخاطرة هائلة..التقرير خاطئ فعلا".



يأتي ذلك في الوقت الذى نفى فيه أيضا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن يكون التقى بأوليج سمولنيكوف، الذي تصفه وسائل إعلام بـ"الجاسوس الأمريكي" في الكرملين.



يذكر أن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أكد في وقت سابق اليوم، أن أوليج سمولنيكوف كان يعمل في إدارة الكرملين، وتمت إقالته منذ عدة سنوات بقرار داخلي، ونفى أن يكون سمولنيكوف تولى مناصب رفيعة في إدارة الكرملين.



كانت شبكة تلفزيونية (سي.إن.إن.) الأمريكية ذكرت في وقت سابق ـ نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية ـ أن المخابرات الأمريكية نفذت عملية سرية في عام 2017، حيث قامت بنقل عميلها سمولنيكوف المقرب من السلطات الروسية إلى خارج روسيا.



ووفقا للشبكة الأمريكية، فقد تم نقل العميل بعد لقاء لافروف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2017، مشيرة إلى أن سمولنيكوف كان واحدا من كبار العملاء السريين، الذين يعملون داخل القيادة الروسية.

