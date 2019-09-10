وزير الخارجيّة العراقي يشيد بالعلاقات التاريخية مع مصر

التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع نظيره المصريّ سامح شكري على هامش اجتماعات مجلس الجامعة العربيّة الدورة 152 العاديّة على المُستوى الوزاريّ.



وأعرب الوزير الحكيم عن اعتزاز العراق بالعلاقات التاريخيّة والستراتيجيّة التي تربط بغداد والقاهرة في أبعادها السياسيّة، والاقتصاديّة، والأمنيّة، والثقافيّة، مُشِيدًا بتوافق الرؤى ومواقف البلدين إزاء مُجمل القضايا الإقليميّة، ولاسيّما مُستجدات الأوضاع الأخيرة، وأهمّية بذل جُهُود حثيثة لحلحلة الأزمات التي تُعاني منها بعض الدول العربيّة، وتعزيز التعاون الثنائيّ بما يصبّ في الحفاظ على الاستقرار، وتجنيب المنطقة أيّ أزمات.



مُؤكّدًا حرص العراق على تعزيز التشاور مع مصر؛ إيمانًا بالدور الفعّال الذي تضطلع به في المنطقة.