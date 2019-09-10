باراجواي تكتسح الأردن برباعية وديا

اكتسح منتخب باراجواي مضيفه الأردني 4 2 في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على استاد عمان الدولي.



وتقدم الأردن بهدفين حملا توقيع موسى التعمري وياسين البخيت في الدقيقتين 43 و.45 ولكن الرد جاء قاسيا من منتخب باراجواي الذي رد بأربعة أهداف في الشوط الثاني.

وجاءت أهداف باراجواي عن طريق أوسكار روميرو وميجيل ألميرون وروبرت روخاس واليخاندرو روميرو في الدقائق 60 و73 و75 و.89