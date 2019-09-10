القارئ محمود القزاز: حفظت القرآن بعمر 13 عاما.. وأول أجر أخذته 40 جنيها

قال القارئ محمود القزاز، إنه أتم حفظ القرآن الكريم وهو بعمر 13 سنة، على يد والده، الذي يعمل كقارئ للقرآن، مشيرا إلى أن الفضل يعود لوالده في حفظ القرآن.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن مدير المدرسة هو من لفت نظر والده إلى صوته، متابعا: "في أولى ابتدائي في اليوم الأول لي في المدرسة قرأت القرآن في طابور المدرسة، والجميع أعجب بصوتي".

وأكد "القزاز"، أنه بدأ يذهب مع والده ويقرأ بجانبه، ومن هنا بدأت الناس تعرف به، وتطلبه في المآتم والمناسبات لقراءة القرآن، منوها أن أول أجر أخذه كان 40 جنيها.